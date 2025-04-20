Ковбаса краківська по-домашньому — рецепт від читачів газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 10:01
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Смачний рецепт до великоднього столу
Складові:
М’ясо без жиру і сала — 1 кг
Сало — 100 г
Соль — 10 г
Гірчиця горошком — 1 ч. ложка
Коріандр мелений — 1 ч. ложка
Часник — 4-5 зубчиків
Перець чорний мелений — за смаком
Вода - 50 мл
- М’ясо і сало порізати соломкою, замаринувати у всіх спеціях на ніч. Опісля 100-150 г м’яса перемолоти і все з'єднати.
- Далі додати воду (дуже холодну) і гарно вимішати 10 хв і відбити.
- Наповнити кишку — виробити ковбаски.
- Ковбасу підвісити в прохолодному місці на 3-4 год.
- Пекти на решітці в духовці при 80° 3,5 год. Ковбасу з духовки одразу занурити на 15 хв в холодну воду і знову підвісити на 8-10 год.
- Перекласти в холодильник і за 4 год можна смакувати, але краще за добу.
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