Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Ковбаса краківська по-домашньому — рецепт від читачів газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 77

 

Смачний рецепт до великоднього столу

Складові:

М’ясо без жиру і сала — 1 кг

Сало — 100 г

Соль — 10 г

Гірчиця горошком — 1 ч. ложка

Коріандр мелений — 1 ч. ложка

Часник — 4-5 зубчиків

Перець чорний мелений — за смаком

Вода - 50 мл

  • М’ясо і сало порізати соломкою, замаринувати у всіх спеціях на ніч. Опісля 100-150 г м’яса перемолоти і все з'єднати.
  • Далі додати воду (дуже холодну) і гарно вимішати 10 хв і відбити.
  • Наповнити кишку — виробити ковбаски.
  • Ковбасу підвісити в прохолодному місці на 3-4 год.
  • Пекти на решітці в духовці при 80° 3,5 год. Ковбасу з духовки одразу занурити на 15 хв в холодну воду і знову підвісити на 8-10 год.
  • Перекласти в холодильник і за 4 год можна смакувати, але краще за добу.
0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Великдень рецепт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх