За минулу добу у Кременчуці та районі сталися 5 пожеж: горіли сухостій, багатоквартирний будинок та вантажівка

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Учора, 19 квітня, на території Кременчука та району сталися 5 пожеж. Про це інформують у зведенні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Об 11.43 горів сухостій на набережній Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці. Внаслідок пожежі вигоріло 1,5 га території. Рятувальникам вдалося запобігти перекидання вогню на розташований поруч житловий будинок. На місці працювали пожежники 15-ї державного пожежно-рятувальної частини.

Горів сухостій близько 13.53 і в Семенівці. Вогонь охопив суху рослинність на площі близько 1 га. Гасили вогонь рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального пункту.

Близько 16.06 у Семенівці сталася ще одна пожежа — горів багатоквартирний будинок. Вогонь частково знищив покрівлю. Сам будинок від повного згоряння пожежникам врятувати вдалося. На місці працювали надзвичайники 8-го державного пожежно-рятувального пункту.

Горіло учора й в Омельнику — є інформація, що близько 17.07 загорівся вантажний автомобіль. Інформація щодо пошкодженого та знищеного автотранспорту встановлюється. На місці працювали рятувальники 14-ї державного пожежно-рятувальної частини.

Близько 18.58 сталася пожежа і в Глобиному — вигоріло 1 га очерету. Гасили вогонь 6-го державного пожежно-рятувального пункту.

Нагадаємо, днями в Кременчуці горіли будинок і деревообробний цех, а в Кривушах — господарча споруда.



