Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами Кубка Полтавської області із дзюдо. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де дзюдоїсти навчаються.
Змагання проходили 17-18 квітня у Полтаві серед чоловіків та жінок. За результатами Кубка призові місця вибороли:
Готував спортсменів до змагань тренер Василь Новік.
Нагадаємо, минулого місяця кременчуцькі спортсмени завоювали п'ять призових місць на обласному чемпіонаті із дзюдо.
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