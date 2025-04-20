Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери Кубка Полтавщини із дзюдо

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 134

У здобутку дзюдоїстів — І та ІІІ місця

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами Кубка Полтавської області із дзюдо. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де дзюдоїсти навчаються. Змагання проходили 17-18 квітня у Полтаві серед чоловіків та жінок. За результатами Кубка призові місця вибороли: І місце — Віра Боздуган (78 кг);

ІІІ місце — Василь Виходець (60 кг). Готував спортсменів до змагань тренер Василь Новік. Нагадаємо, минулого місяця кременчуцькі спортсмени завоювали п'ять призових місць на обласному чемпіонаті із дзюдо.

Поділитись новиною



