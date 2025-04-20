Учора під Полтавою легковик влетів у дерево: травмувалися двоє пасажирів

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 289

Учора, 19 квітня, близько 14.00 у селі Судіївка під Полтавою сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, 23-річний водій автомобіля ЗАЗ-110307 не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Внаслідок аварії травмувалися 20-річна жінка та однорічна дитина. Їх із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями на трасі біля Підгорівки ВАЗ вилетів з дороги — водія госпіталізували.



