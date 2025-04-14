На трасі біля Підгорівки ВАЗ вилетів з дороги — водія госпіталізували

13 квітня на автошляху Полтава – Олександрія поблизу села Підгорівка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ-2106 злетів з дороги та врізався в перешкоду. Про це повідомила поліція Полтавщини.
За кермом перебував 29-річний чоловік. Унаслідок аварії він травмувався — його госпіталізували для встановлення діагнозу й надання медичної допомоги.
Правоохоронці з’ясовують причини ДТП і ступінь тяжкості травм.
Нагадаємо, що цього ж дня, 13 квітня, у Горішніх Плавнях сталася ще одна аварія за участі мотоцикла й автобуса — постраждав 18-річний юнак.
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