У Горішніх Плавнях судили жінку, яка поширювала у соцмережах антиукраїнський контент

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 189

У Горішніх Плавнях судили жінку, яка на своїх сторінках у соцмережах публікувала інформацію з виправдовуванням збройної агресії Росії проти України. Про це йдеться у вироку Комсомольського міського суду від 7 квітня.

Так правоохоронці встановили, що упродовж 2022 року обвинувачена мінімум тричі публікувала на своїх сторінках у соцмережах дописи, у яких виправдовувала збройну агресію РФ проти України та прославляла російських військових.

За результатами судово-лінгвістичної експертизи, ці публікації містять висловлювання з лінгвістичними ознаками заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також прославляють представників збройних формувань Російської Федерації. Дописи обвинуваченої містили й представлення розв’язаної Росією війни в Україні як внутрішнього громадянського конфлікту. Крім того, поширені тексти мають публічний характер і були опубліковані для широкого кола осіб.

На суді жінка свою провину визнала та заявила, що розуміє, у чому її звинувачують.

На підставі усіх матеріалів суд визнав жінку винною у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників і призначив їй покарання строком на 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Проте на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України обвинувачену звільнили від відбування призначеного судом покарання зі встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік.

Жінку також звільнили від відшкодування процесуальних витрат, посилаючись на те, що вона є пенсіонеркою і значну частину своїх коштів витрачає на лікування. Проте у неї конфіскували ноутбук як знаряддя злочину, з якого вона антиукраїнські дописи й поширювала.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України викрили мешканців Кременчука та Горішніх Плавнів, які виправдовували російську агресію.