Олена Шуляк
Українці, що втратили приватні будинки через війну, тепер зможуть отримувати компенсації на їхню відбудову
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях судили жінку, яка поширювала у соцмережах антиукраїнський контент

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 189

 

Правоохоронці встановили мінімум три епізоди, коли обвинувачена публікувала інформацію із виправдовуванням збройної агресії Росії проти України

У Горішніх Плавнях судили жінку, яка на своїх сторінках у соцмережах публікувала інформацію з виправдовуванням збройної агресії Росії проти України. Про це йдеться у вироку Комсомольського міського суду від 7 квітня.

Так правоохоронці встановили, що упродовж 2022 року обвинувачена мінімум тричі публікувала на своїх сторінках у соцмережах дописи, у яких виправдовувала збройну агресію РФ проти України та прославляла російських військових.

За результатами судово-лінгвістичної експертизи, ці публікації містять висловлювання з лінгвістичними ознаками заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також прославляють представників збройних формувань Російської Федерації. Дописи обвинуваченої містили й представлення розв’язаної Росією війни в Україні як внутрішнього громадянського конфлікту. Крім того, поширені тексти мають публічний характер і були опубліковані для широкого кола осіб.

На суді жінка свою провину визнала та заявила, що розуміє, у чому її звинувачують. 

На підставі усіх матеріалів суд визнав жінку винною у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників і призначив їй покарання строком на 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Проте на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України обвинувачену звільнили від відбування призначеного судом покарання зі встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік.

Жінку також звільнили від відшкодування процесуальних витрат, посилаючись на те, що вона є пенсіонеркою і значну частину своїх коштів витрачає на лікування. Проте у неї конфіскували ноутбук як знаряддя злочину, з якого вона антиукраїнські дописи й поширювала.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України викрили мешканців Кременчука та Горішніх Плавнів, які виправдовували російську агресію.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: promin.cv.ua
Теги: Горішні Плавні суд вирок суду виправдовування війни рф проти україни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх