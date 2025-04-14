Минулого тижня у Кременчуці народилися 19 малюків

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Традиційно хлопчиків знову народилося більше, ніж дівчаток

За попередній тиждень, із 7 до 13 квітня, у Кременчуці на світ з’явилися 19 дітей. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопчиків уже за традицією народилося більше: їх 11, а от дівчаток — 8.

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилися 12 діток — 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Ще 7 малюків — 5 хлопчиків та 2 дівчинки — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше, із 31 березня до 6 квітня, у Кременчуці народилися 24 дитини, серед яких — двійня, хлопчик та дівчинка.