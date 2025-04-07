Минулого тижня у Кременчуці народилися 24 малюки, серед яких — двійня

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Хлопчиків знову на світ з'явилося більше, ніж дівчаток

Минулого тижня, із 31 березня до 6 квітня, у Кременчуці народилися на світ 24 дитини. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хлопчиків цього разу знову народилося більше: їх 15, у той час, як дівчаток — лише 9.

У стінах перинатального центру народилися 20 немовлят — 12 хлопчиків та 8 дівчаток, серед них — одна двійня, хлопчик та дівчинка. ще 4 дитини — 3 хлопчики та 1 дівчинка — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше, із 24 до 30 березня, у Кременчуці народилися 28 малюків — 19 хлопчиків та 9 дівчаток.



