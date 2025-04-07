Боксер з Кременчука Віктор Вихрист переміг американця Райделла Букера

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 459

Український боксер здолав 44-річного американця, який переважив його на 15 кг

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (14-1, 8 КО) провів бій з 44-річним американцем Райделом Букером (28-8-1, 15 КО). Бій кременчуцького боксера пройшов у Потсдамі, Німеччина.

До речі, Вихрист на церемонії зважування показав 104,8 кілограма, а от його суперник виявися майже на 15 кг важчим. Показник Букера був 119,5 кілограмів.

З початку поєдинку Віктор Вихрист домінував над Рейделом Букером. Українець тиснув на суперника, зайнявши центр рингу з першого раунду.

Віктор спокійно боксував та не ризикував, завдаючи не дуже сильних ударів американцю. Проте згодом поєдинок повністю перейшов до рук українського боксера.

З 6 раунду Букер виглядав у ролі боксерської груші для Віктора Вихриста. Однак Рейдел все-таки встояв на ногах. За підсумками 8 раундів всі судді одностайним рішенням віддали перемогу Віктору Вихристу.

Це третя поспіль перемога українця після першої поразки, яку Віктор отримав у бою проти Леньєра Перо у 2023 році.