Боксер з Кременчука Віктор Вихрист переміг американця Райделла Букера

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (14-1, 8 КО) провів бій з 44-річним американцем Райделом Букером (28-8-1, 15 КО). Бій кременчуцького боксера пройшов у Потсдамі, Німеччина.
До речі, Вихрист на церемонії зважування показав 104,8 кілограма, а от його суперник виявися майже на 15 кг важчим. Показник Букера був 119,5 кілограмів.
З початку поєдинку Віктор Вихрист домінував над Рейделом Букером. Українець тиснув на суперника, зайнявши центр рингу з першого раунду.
Віктор спокійно боксував та не ризикував, завдаючи не дуже сильних ударів американцю. Проте згодом поєдинок повністю перейшов до рук українського боксера.
З 6 раунду Букер виглядав у ролі боксерської груші для Віктора Вихриста. Однак Рейдел все-таки встояв на ногах. За підсумками 8 раундів всі судді одностайним рішенням віддали перемогу Віктору Вихристу.
Це третя поспіль перемога українця після першої поразки, яку Віктор отримав у бою проти Леньєра Перо у 2023 році.
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