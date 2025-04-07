Журналістів запрошують взяти участь у конкурсі від ЗСУ

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 194

Відділ комунікацій Командування Сил територіальної оборони ЗСУ (ТРО Медіа) оголошує конкурс журналістських робіт про національний спротив та оборону держави «Війна в об’єктиві».

Конкурс проводиться з метою відзначення професіоналізму журналістів, які висвітлюють героїчну боротьбу українського народу проти російської агресії, мужність та звитягу українських воїнів в умовах повномасштабного вторгнення.

Організатори прагнуть до Дня журналіста 2025 року вшанувати авторів найцінніших та найвпливовіших матеріалів, що сприяють розумінню суспільством важливості національного спротиву та обороноздатності держави.

До участі у конкурсі запрошуються представники усіх видів медіа, які протягом періоду з 23 квітня 2024 року по 21 квітня 2025 року опублікували або оприлюднили в ефірі журналістські матеріали, що відповідають тематиці конкурсу.

Конкурс «Війна в об’єктиві» охоплює дев’ять номінацій:

Відеорепортаж

Текстовий репортаж

Радіорепортаж/подкаст

Фоторепортаж

Інтерв’ю

Кращий оператор

Улюбленець глядацьких симпатій

Документальний фільм

Кращий комунікаційник ЗСУ.

Журналістські роботи, подані на конкурс, будуть оцінюватися авторитетним журі, до складу якого увійдуть колишні журналісти, які сьогодні несуть службу в лавах Збройних Сил України. Основними критеріями оцінювання є відповідність Кодексу етики українського журналіста, актуальність та важливість теми для України, суспільний резонанс та потенціал матеріалу для розв'язання суспільних проблем.

Подати заявку на участь можна до 21 квітня 2025 року.

Для того, щоб подати заявку на участь у конкурсі «Війна в об’єктиві», необхідно заповнити гугл-форму.

Контактна особа для медіа: Микола Кобилюк, 066 408 12 52