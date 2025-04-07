СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині

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Затриманою виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала «легкі гроші» в онлайн-казино, де її завербували

Контррозвідка СБУ запобігла серії терактів на Полтавщині. За результатами спецоперації в регіоні затримано російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За наявними даними, фігурантка отримала замовлення з РФ на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік. Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП). Під час мінування адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою. В якому місті Полтавської області готувався теракт пресслужба СБУ не повідомляє.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри росіян та затримали терористку. За даними слідства, виконавицею замовлення російських спецслужб виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала «легкі гроші» в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.

Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки. Потім вона отримала інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник, «підсилила» додатковими уражаючими елементами та спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для свого російського куратора.

Під час обшуків у затриманої вилучили складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили російській агентці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зрадниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

Нагадаємо, у березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК в Тернополі. 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, завербували на Телеграм-каналі, де вони шукали «швидкі гроші» на чергову «дозу».

Минулого місяця ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.