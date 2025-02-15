Жінка з Горішніх Плавнів причетна до вибуху поблизу закладу харчування у Миколаєві

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 801 Коментарів: 2

Учора, 14 лютого, близько 14.00 поблизу одного із закладів харчування у Миколаєві стався вибух. Спричинила його жінка, яка приїхала із Горішніх Плавнів, пише інтернет-видання «Полтавщина» з посиланням на власні джерела.

За даними миколаївських правоохоронців, внаслідок вибуху загинуло двоє людей — військовослужбовець та сама жінка, яка й спричинила вибух. Ще вісім військовослужбовців, що перебували поблизу із епіцентром вибуху, травмувалися.

Як зазначали учора журналісти Миколаївщини, жінка підійшла на вулиці до чоловіків у камуфляжній формі, при собі вона мала сумку. За кілька хвилин пролунав вибух. Ймовірно, саме у сумці і була вибухівка. Є також інформація, що чоловіки у формі не були військовослужбовцями територіального центру комплектування.

За даними «Полтавщини», до Миколаєва жінка приїхала разом із своїм сином, якого на момент події лишила у хостелі.

У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Правоохоронці встановили, що загибла дійсно мала двох синів, 24 та 14 років. Також вдалося з'ясувати, що старший її син наразі не є військовослужбовцем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК.

Зокрема, нещодавно троє російських агентів спричинили вибух буля ТЦК у Павлограді. Також 1 лютого стався вибух і у Рівненському ТЦК: підривник загинув на місці.

Крім того, 1-го лютого у Пирятині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського районного ТЦК з мисливської рушниці, відібрав у вбитого автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше правоохоронні органи затримали вбивцю та його спільника, який втік разом з ним. Як повідомила прокуратура, мобілізований передавав вбивці інформацію про пересування групи та хотів ухилитися від проходження військової служби.