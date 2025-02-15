Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

Жінка з Горішніх Плавнів причетна до вибуху поблизу закладу харчування у Миколаєві

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 801 Коментарів: 2

 

Внаслідок вибуху загинули двоє осіб: сама жінка та військовослужбовець

Учора, 14 лютого, близько 14.00 поблизу одного із закладів харчування у Миколаєві стався вибух. Спричинила його жінка, яка приїхала із Горішніх Плавнів, пише інтернет-видання «Полтавщина» з посиланням на власні джерела.

За даними миколаївських правоохоронців, внаслідок вибуху загинуло двоє людей — військовослужбовець та сама жінка, яка й спричинила вибух. Ще вісім військовослужбовців, що перебували поблизу із епіцентром вибуху, травмувалися.

 

Як зазначали учора журналісти Миколаївщини, жінка підійшла на вулиці до чоловіків у камуфляжній формі, при собі вона мала сумку. За кілька хвилин пролунав вибух. Ймовірно, саме у сумці і була вибухівка. Є також інформація, що чоловіки у формі не були військовослужбовцями територіального центру комплектування.

За даними «Полтавщини», до Миколаєва жінка приїхала разом із своїм сином, якого на момент події лишила у хостелі.

 

У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Правоохоронці встановили, що загибла дійсно мала двох синів, 24 та 14 років. Також вдалося з'ясувати, що старший її син наразі не є військовослужбовцем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК.

Зокрема, нещодавно троє російських агентів спричинили вибух буля ТЦК у Павлограді. Також 1 лютого стався вибух і у Рівненському ТЦК: підривник загинув на місці.

Крім того, 1-го лютого у Пирятині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського районного ТЦК з мисливської рушниці, відібрав у вбитого автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше правоохоронні органи затримали вбивцю та його спільника, який втік разом з ним. Як повідомила прокуратура, мобілізований передавав вбивці інформацію про пересування групи та хотів ухилитися від проходження військової служби.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Національна поліція
Теги: вибух теракт Миколаїв Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

4 961
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:42

Дебілка


4 3
4 961
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:20

Двоє таких самих дебілів відмітилися. То візьміть по такій сумці, та самоліквідуйтеся, йобнуті


4 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх