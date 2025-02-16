Огірок, селера та імбир допоможуть позбутися подагри

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 200

Сік огірка має високу здатність підлужування і ефективно видаляє сечову кислоту та її кристали із суглобів

Ця суміш відмінно видаляє токсини, а селера і особливо імбир — зменшує запалення.

Нам знадобиться: зробити сік з 1 середнього розміру огірка, 2 стручки селери, половина лимона та молодий корінь імбиру розміром 2,5 см.

Приготування: в першу чергу очистіть інгредієнти від шкірок. Наріжте огірок і селеру невеликими шматочками. Розріжте лимон навпіл, візьміть одну частину і видавіть у чашу блендера, а іншу покладіть у холодильник. Наріжте корінь імбиру.

Збийте всі інгредієнти та пийте суміш один або два рази на день, доки не відчуєте результат.