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Кременчук, Спорт

Директор ДЮСШ №1 Олександр Мазур отримав почесну грамоту Кременчуцької міськради

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 213

 

Тривалий час Мазур очолював відділ фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міськради

Директор Кременчуцької дитячої юнацької спортивної школи № 1 Олександр Мазур отримав почесну грамоту Кременчуцької міськради. Нагороду йому вручив міський голова Віталій Малецький під час сесії 14 лютого.

Почесну грамоту Олександр Мазур отримав за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, сумлінну працю в органах місцевого самоврядування,  високий професіоналізм, пропаганду та популяризацію здорового способу життя, масової фізичної культури і спорту серед широких верст населення та активну громадську позицію.

Професійний шлях Олександра Мазура

У 1981 році Олександр Мазур отримав звання майстра спорту з дзюдо. Із 1981 до 1986 року працював інструктором з фізичної культури і спорту СК «КрАЗ» та тренером-викладачем з боротьби, з 1986 по 1992 рік — керівником фізичного виховання міського професійно-технічного училища № 2, а з 1995 року — викладачем фізичного виховання Кременчуцького державного політехнічного інституту.

У 1997 році Олександра Івановича призначили на посаду начальника відділу фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, де він працював до 2021 року. Відтоді він очолює Кременчуцьку дитячо-юнацьку спортивну школу № 1.

Нагадаємо, у грудні на засіданні сесії орденом «За заслуги» нагородили тренера ДЮСШ № 1 Андрія Голівця.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Олександр Мазур ДЮСШ №1 нагородження
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