Цієї ночі на Полтавщині стався землетрус. Про це інформують у пресслужбі Головного центру спеціального контролю.
Підземні поштовхи магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) зафіксували поблизу села Браїлки у Полтавському районі.
За даними сейсмологів, коливання відбулися на глибині 2 км та відносяться до незначних.
Нагадаємо, це вже другий землетрус в області за останній місяць. Раніше підземні поштовхи фіксували у Полтавському районі 1 лютого. Магнітуда землетрусу становила 3,67, поштовхи зафіксували на глибині 3 км.
Перед цим землетрус в області фіксували 9 листопада в районі села Васьки Полтавського району. Він був магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км.
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