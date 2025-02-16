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Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

Уночі на Полтавщині стався землетрус — сейсмологи

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 1 051 Коментарів: 1

 

Коливання фахівці оцінили як незначні

Цієї ночі на Полтавщині стався землетрус. Про це інформують у пресслужбі Головного центру спеціального контролю.

Підземні поштовхи магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) зафіксували поблизу села Браїлки у Полтавському районі.

 

За даними сейсмологів, коливання відбулися на глибині 2 км та відносяться до незначних.

 

Нагадаємо, це вже другий землетрус в області за останній місяць. Раніше підземні поштовхи фіксували у Полтавському районі 1 лютого. Магнітуда землетрусу становила 3,67, поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

Перед цим землетрус в області фіксували 9 листопада в районі села Васьки Полтавського району. Він був магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км. 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: землетрус
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Коментарі: 1

1 300
Andron777:
Сьогодні, 10:42

Шось Полтавщину ковбасить. Це вже не вперше в цьому році.


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