Учора у Кременчуці п'яний водій спричинив аварію: травмувалася пасажирка

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Учора, 15 лютого, близько 04.30 на вулиці Академіка Герасимовича у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляють поліціянти, за кермом автомобіля Peugeot 508 передував 24-річний водій. Він вилетів з проїжджої частини та врізався у стіну будинку. На місці події правоохоронці встановили, що керманич автівки був п’яний.

Внаслідок аварії травмувалася 21-річна пасажирка автомобіля — її госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Водієві може загрожувати до трьох років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами терміном від трьох до п’яти років.

Наразі усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, учора на вулиці Велика набережна у Кременчуці нетверезий водій не впорався з керуванням та врізався у перешкоду. Попередньо обійшлося без постраждалих.