На Полтавщині стався землетрус

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За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних

Ввечері 9 листопада в районі села Васьки Полтавського району зафіксували землетрус. Він був магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км. Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Вказано, що коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, 16 вересня у Кременчуці місцеві жителі відчули землетрус. Ймовірно, тоді кременчужани відчули поштовхи від землетрусу, епіцентр якого був в Румунії (магнітуда 5,3).