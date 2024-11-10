«Кременчуцький Телеграф» вкотре потрапив на Мапу рекомендованих медіа

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Медіа оцінювали за трьома блоками критеріїв: незалежність, якість контенту та базові етичні принципи

Інтернет-видання «Кременчуцький Телеграф» знову потрапило на Мапу рекомендованих медіа, яку розробили громадські організації «Інститут масової інформації» та «Детектор медіа».

За результатами третьої хвилі моніторингу, експерти ДМ та ІМІ в серпні-жовтні 2024 року оцінили 274 медійних ресурси, з них 182 онлайн-ресурси, 21 радіо і 71 телеканал, роз’яснюють у Медіамейкері.

Як добирали медіа

Незалежні медійні експерти та юристи оцінювали регіональні новинні портали, радіо й телеканали за трьома блоками критеріїв:

Незалежність і відповідальність медіа (прозорість медіавласності, наявність на сайті інформації про людей, відповідальних за контент, контактів для комунікації з аудиторією, наявність редакційної політики).

Якість контенту, кількість власних матеріалів на сайті, дотримання професійних журналістських стандартів.

Базові етичні принципи: відсутність мови ворожнечі, сексизму, матеріалів з ознаками замовності, астрологічних прогнозів, російської та проросійської пропаганди, дезінформації.

Станом на листопад 2024 року мапа охоплює 151 онлайн-медіа, п’ять центрів журналістських розслідувань, 21 радіо й 28 телеканалів. Усього 9 медіа Полтавської область потрапили на Мапу.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» потрапив на інтерактивну Мапу рекомендованих медіа за результатами незалежного експертного оцінювання в першому півріччі 2024 року.