«Кременчуцький Телеграф» потрапив у перелік рекомендованих медіа України

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До переліку потрапили медіа, які дотримуються високих стандартів журналістики

Онлайн-видання «Кременчуцький Телеграф» потрапило на інтерактивну Мапу рекомендованих медіа за результатами незалежного експертного оцінювання в першому півріччі 2024 року. Про це стало відомо від громадської організації, журналістського аналітичного центру «Інститут масової інформації» 17 квітня.

У повідомленні зазначили, що у створенні Мапи брали участь «Інститут масової інформації» (ІМІ) та громадська організація «Детектор медіа» (ДМ) за підтримки міжнародної організації Internews для «виявлення та підтримки медіа, які дотримуються високих стандартів журналістики».

— Ці медіа оцінювалися за новою спільною матрицею, розробленою ІМІ та ДМ, яка містить критерії оцінювання незалежності та репутації видань. Основні блоки критеріїв охоплюють прозорість, дотримання професійних стандартів та журналістської етики, — йдеться у повідомленні.

Загалом у спільний проєкт двох організацій потрапили 174 медіаресурсів з усіх регіонів України, оцінювання проходили 267 медійних ресурсів.