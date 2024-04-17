Посадовці Кременчуцької районної ради отримують одні з найнижчих зарплат в області — Полтавська ОВА

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 248 Коментарів: 1

Чиновники Кременчуцької РВА у трійці райрад, з найнижчими зарплатами в області

В Полтавській облвійськадміністрації проаналізували середньомісячні зарплати посадовців районних, селищних та сільських рад Полтавської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Найвищі показники у співробітників виконавчого комітету Кам’янопотоківської сільської ради, Полтавської міської ради та Коломацької сільської ради.

Найнижчі середні зарплати у співробітників Петрівсько-Роменської сільської ради, Кременчуцької районної ради й Чорнухинської селищної ради.

На дашборді, який розробило Міністерство фінансів можна переглянути заробітні плати та чисельність працівників у державних органах.

Нагадаємо, місцева влада Кременчука подала декларації за 2021 та 2022 роки: у 2022 році виплати за роботу кременчуцької влади стали більшими, у порівнянні з 2021 роком.

Також нагадаємо, у порівнянні з головами обласних центрів, Віталій Малецький має одну з найвищих зарплат в країні.