«І на оновленій землі врага не буде, супостата»: у Кременчуці попрощались з матросом Антон Литовченком

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Загинув матрос під час виконання бойового завдання у Херсонській області

17 квітня у Кременчуці попрощались з 38-річним військовослужбовцем Антон Литовченком. Чоловік мав звання матроса.

Антон закінчив кременчуцьку школу № 25 і професійне училище № 26, розповідає військовий з позивним «Лиман». Наразі у загиблого зростає його син.

На службу Антона Литовченка призвали 5 червня 2023 року, працював розвідником-далекомірником. Загинув матрос біля селища Іванівка у Херсонській області 8 квітня 2024 року, «виконуючи бойове завдання по захисту України», додає «Лиман».

— Загалом Антон був експертом своєї справи, мужньо вражав і знищував ворогів України в бою, — говорить військовий.

Батько товариша Антона Юрій Черниш розповідає, що його син Владислав і загиблий знали один одного з самого дитинства.

— Завжди називали себе «братіками». Душа мого сина завжди була з ним. Він (син — ред.) мене дуже просив: «Батько, будь ласка, поїдь на похорони, візьми самий здоровий букет троянд і поклади, згинаючи коліно, перед цією людиною». У нього була істерика, — каже Юрій Черниш. Сам Владислав не зміг приїхати попрощатись.

Під час прощання Юрій Черниш процитував рядки з «Кобзаря» Тараса Шевченка:

«І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люде на землі».

— Хто пройшов цей ад, я думаю, що ці люди ніколи не скажуть, що все було даремно. Ні, це недаремно, це наша свобода, — говорить Юрій.

Військовий з позивним «Рембо» розповідає, що знайомий з Антоном 20 років, загиблий був сусідом його дружини.

— Коли почалась війна, я поїхав на один напрямок, він — на інший. Зідзвонювались, дружили. Може рік назад дізнався, що він був поранений, на лікуванні. Був добрим, чуйним, все що треба — допоможе, зробить, — говорить «Рембо».

Про смерть товариша військовий дізнався у відпустці, випадково — «спілкувався з ним дуже давно, я на Донбасі, а він — на Херсонщині».

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, матроса поховали на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.