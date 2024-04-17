«І на оновленій землі врага не буде, супостата»: у Кременчуці попрощались з матросом Антон Литовченком

17 квітня у Кременчуці попрощались з 38-річним військовослужбовцем Антон Литовченком. Чоловік мав звання матроса.
Антон закінчив кременчуцьку школу № 25 і професійне училище № 26, розповідає військовий з позивним «Лиман». Наразі у загиблого зростає його син.
На службу Антона Литовченка призвали 5 червня 2023 року, працював розвідником-далекомірником. Загинув матрос біля селища Іванівка у Херсонській області 8 квітня 2024 року, «виконуючи бойове завдання по захисту України», додає «Лиман».
Батько товариша Антона Юрій Черниш розповідає, що його син Владислав і загиблий знали один одного з самого дитинства.
Під час прощання Юрій Черниш процитував рядки з «Кобзаря» Тараса Шевченка:
«І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люде на землі».
Військовий з позивним «Рембо» розповідає, що знайомий з Антоном 20 років, загиблий був сусідом його дружини.
Про смерть товариша військовий дізнався у відпустці, випадково — «спілкувався з ним дуже давно, я на Донбасі, а він — на Херсонщині».
Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, матроса поховали на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
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