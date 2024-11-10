Цьогоріч Україна виготовила перші 100 ракет — Зеленський

Сьогодні, 07:49 Переглядів: 263

За його словами, вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом 2024 року Україна виробила перші 100 ракет. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 8 листопада.

— Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей. Але хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. Цей напрямок ми будемо нарощувати, — заявив президент.

Зеленський зазначив, що нині «уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України». За його словами, вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів.

— Зокрема, це «данська модель», яка вкладає кошти і залучає інвестиції у виробництво. Ми домовилися також із Францією про іншу трохи модель, також із залученням технологій побудови відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими партнерами щодо локалізації виробництва зброї саме в Україні. Це те, що буде нас постійно посилювати, — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі з підприємцями Полтавщини пообіцяв посилити протиповітряну оборону в регіоні.