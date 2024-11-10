Цьогоріч Україна виготовила перші 100 ракет — Зеленський

За його словами, вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом 2024 року Україна виробила перші 100 ракет. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 8 листопада.
Зеленський зазначив, що нині «уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України». За його словами, вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів.
Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі з підприємцями Полтавщини пообіцяв посилити протиповітряну оборону в регіоні.
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