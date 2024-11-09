Доступність і безбар’єрність. У Кременчуці депутати обговорили питання оренди землі для двох магазинів

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 192

Депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянула питання термінів оренди землі для кременчуцького пивного магазину Porter та магазину годинників «Біг Бен». Депутати запропонували надати їм по одному року оренди. Про це стало відомо під час засідання комісії 8 листопада.

Відомо, що власники магазинів просили оренду землі для обслуговування окремого входу. Обидва підприємці, що опікуються своїми магазинами, просили надати оренду строком на 49 років.

Своє рішення депутатська комісія обґрунтувала тим, що магазини не є доступними для людей з інвалідністю. Зазначимо, на попередніх засіданнях комісії депутати запропонували підприємцям, чиї приміщення не є доступними, встановлювати строк дії договору оренди на 5 років. На їх думку, за цей термін власники бізнесів мають встигнути зробити свої приміщення доступними. Пізніше заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко пропонував надавати підприємцям термін оренди лише 1 рік для того, щоб пришвидшити процес облаштування безбар’єрного простору.

Що передувало

На початку року депутати анонсували посилення контролю за створення необхідних умов досяжності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Раніше члени земельної комісії пропонували не розглядати земельні питання, допоки їм не надійде підтвердження щодо наявності пандусів, ліфтів або альтернативних механізмів для зручного переміщення осіб з інвалідністю від власників бізнесу чи будівель. Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко зазначив, що на сьогодні в місті новобудови є доступними для маломобільних груп населення.

Пізніше депутатська комісія «пом’якшила» своє рішення і запропонувала розглядати питання доступності паралельно з вивченням земельних проєктів. За словами заступника голови комісії Олександра Роженка, таке рішення обґрунтоване тим, що підприємці можуть звинуватити депутатів у зловживанні владою.

У квітні у Кременчуцькій міській раді відбулась зустріч представників влади та бізнесу міста у форматі «круглого столу», де планувалось обговорити проблеми доступності. Втім, від підприємців на зустрічі майже нікого не було — лише представник одного з відділень приватної компанії з логістики та ще одна людина від однієї з найбільших мереж магазинів міста.