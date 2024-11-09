«Кремінь» після шести поразок поспіль нарешті здобув очко

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 0

Колективи, поєдинки яких носять формальний характер дербі Полтавщини, вже досить давно виконують різнополярні завдання. Полтавці є одними з лідерів групи Б у першій лізі, і, зрозуміло, намагаються утриматися нагорі турнірної таблиці. Кременчуцька команда — теж досить давно — прописалася на самому дні турнірки.

Можна сміливо говорити, що нічийним результатом залишається задоволеною одна команда — «Кремінь». Нарешті після 20 вересня, коли підопічні Ігоря Климовського здобули на виїзді єдину поки що перемогу у чемпіонаті над «Діназом» 2:1, кременчужани залишали поле після фінального свистка з немінорним настроєм.

Ви маєте рацію, коли називаєте сьогоднішній результат маленьким успіхом нашої команди, — коментує матч зі СК «Полтава» наставник «Кременя» Ігор Климовський. — Це справді так. Варто зважати, що у останніх семи невиграшних поєдинках чемпіонату чотири матчі «Кремінь» провів з лідерами нашої групи. Це, звісно, нелегко. Але наголошу, що з цими суперниками ми грали переважно достойно. Достойно боролися, самовіддано грали насамперед у захисті, створювали сприятливі нагоди для взяття воріт суперника, але нашим молодим футболістам не вистачає часто останнього кроку у вигляді точного гольовоого пасу, не вистачає майстерності у завершальних стадіях. Та часто й везіння теж. Так було, наприклад, у домашній грі з ЮКСОю. Ми грали на рівних, створювали сприятливі нагоди. Але пропустили вирішальний гол у свої ворота на 86-ій хвилині. Однак тренерський штаб відзначає бажання футболістів домагатися позитивного результату. А є бажання — є і неодмінно будуть позитивні зрушення. Це ми теж бачимо. Виходячи з цього, результат матчу з принциповим суперником, яким для нас є СК «Полтава», ми й називаємо маленьким успіхом.

Команди на стадіоні «Юність» у Горішніх Плавнях вели безкомпромісну, вперту боротьбу. І полтавці, і кременчужани створили практично по одному стовідсотковому голевому моменті, але в обох епізодах на висоті були воротарі — Артем Матус у «Кременя» та Ігор Варцаба у «Полтави».

«Полтава», чий склад був послаблений відсутністю лідера Дмитра Щербака, залишилася незадоволеною підсумковим результатом у Горішніх Плавнях. Команда Володимира Сисенка зберігає за собою перше місце. Однак може його втратити, оскільки лише на два очки відстає від них ЮКСА при одному матчі в запас.

«Кремінь» у покращеному настрої готуватиметься до трьох останніх поєдинків осінньої частини чемпіонату: 13 листопада в гостях із сумською «Вікторією» та домашніми матчами із «Діназом» — 16 листопада та «Маріуполем» — 23-го.

Склад «Кременя» у матчі зі СК «Полтава»: Матус, Паламарчук, Пастерна, Сабієв, Аркуша (Савіцький, 45), Броварський, Панчишин, Дихтярук, Рокотянський (Прокопчук, 65), Молько, Трофимюк.