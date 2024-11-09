«Кремінь» після шести поразок поспіль нарешті здобув очко

Колективи, поєдинки яких носять формальний характер дербі Полтавщини, вже досить давно виконують різнополярні завдання. Полтавці є одними з лідерів групи Б у першій лізі, і, зрозуміло, намагаються утриматися нагорі турнірної таблиці. Кременчуцька команда — теж досить давно — прописалася на самому дні турнірки.
Можна сміливо говорити, що нічийним результатом залишається задоволеною одна команда — «Кремінь». Нарешті після 20 вересня, коли підопічні Ігоря Климовського здобули на виїзді єдину поки що перемогу у чемпіонаті над «Діназом» 2:1, кременчужани залишали поле після фінального свистка з немінорним настроєм.
Команди на стадіоні «Юність» у Горішніх Плавнях вели безкомпромісну, вперту боротьбу. І полтавці, і кременчужани створили практично по одному стовідсотковому голевому моменті, але в обох епізодах на висоті були воротарі — Артем Матус у «Кременя» та Ігор Варцаба у «Полтави».
«Полтава», чий склад був послаблений відсутністю лідера Дмитра Щербака, залишилася незадоволеною підсумковим результатом у Горішніх Плавнях. Команда Володимира Сисенка зберігає за собою перше місце. Однак може його втратити, оскільки лише на два очки відстає від них ЮКСА при одному матчі в запас.
«Кремінь» у покращеному настрої готуватиметься до трьох останніх поєдинків осінньої частини чемпіонату: 13 листопада в гостях із сумською «Вікторією» та домашніми матчами із «Діназом» — 16 листопада та «Маріуполем» — 23-го.
Склад «Кременя» у матчі зі СК «Полтава»: Матус, Паламарчук, Пастерна, Сабієв, Аркуша (Савіцький, 45), Броварський, Панчишин, Дихтярук, Рокотянський (Прокопчук, 65), Молько, Трофимюк.
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