Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

«Кремінь» після шести поразок поспіль нарешті здобув очко

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 0

8 листопада у Горішніх Плавнях команда Ігоря Климовського  зіграла нульову нічию зі СК «Полтава»

Колективи, поєдинки яких носять формальний характер дербі Полтавщини, вже досить давно виконують різнополярні завдання. Полтавці є одними з лідерів групи Б у першій лізі, і,  зрозуміло, намагаються утриматися нагорі турнірної таблиці. Кременчуцька команда — теж досить давно — прописалася на самому дні турнірки.

Можна сміливо говорити, що нічийним результатом залишається задоволеною одна команда — «Кремінь». Нарешті після 20 вересня, коли підопічні Ігоря Климовського здобули на виїзді єдину поки що  перемогу у  чемпіонаті над «Діназом» 2:1, кременчужани залишали поле після фінального свистка з немінорним настроєм.

 

Ви маєте рацію, коли називаєте сьогоднішній результат маленьким успіхом нашої команди, — коментує матч зі СК «Полтава»  наставник «Кременя» Ігор Климовський. — Це справді так. Варто зважати, що у останніх семи невиграшних  поєдинках чемпіонату  чотири матчі «Кремінь» провів з лідерами нашої групи. Це, звісно, нелегко. Але наголошу, що з цими суперниками ми грали переважно  достойно. Достойно боролися,  самовіддано грали насамперед у захисті, створювали сприятливі нагоди для взяття воріт суперника, але нашим молодим футболістам не вистачає часто останнього кроку у вигляді точного гольовоого пасу, не вистачає майстерності у завершальних стадіях. Та часто й везіння теж. Так було,  наприклад, у домашній грі з ЮКСОю. Ми грали на рівних, створювали сприятливі нагоди. Але пропустили вирішальний гол у свої ворота на 86-ій хвилині. Однак тренерський штаб відзначає бажання футболістів домагатися позитивного результату. А є бажання — є і неодмінно будуть  позитивні зрушення. Це ми теж бачимо. Виходячи з цього, результат матчу з принциповим суперником, яким для нас є СК «Полтава», ми й називаємо маленьким успіхом.

Команди на стадіоні «Юність» у Горішніх Плавнях  вели безкомпромісну, вперту боротьбу. І полтавці, і кременчужани створили практично по одному стовідсотковому голевому моменті, але в обох епізодах на висоті були воротарі —  Артем Матус у «Кременя» та Ігор Варцаба у «Полтави».

 

«Полтава», чий склад був послаблений відсутністю лідера Дмитра Щербака, залишилася незадоволеною підсумковим результатом  у Горішніх Плавнях. Команда Володимира Сисенка зберігає за собою перше місце. Однак може його втратити, оскільки лише на два очки відстає від них ЮКСА при одному матчі в запас.

«Кремінь» у покращеному настрої готуватиметься до трьох останніх поєдинків осінньої частини чемпіонату: 13 листопада в гостях із сумською «Вікторією»  та домашніми матчами із «Діназом» — 16 листопада та «Маріуполем» — 23-го.

Склад «Кременя» у матчі зі СК «Полтава»: Матус, Паламарчук, Пастерна, Сабієв, Аркуша (Савіцький, 45), Броварський, Панчишин, Дихтярук, Рокотянський (Прокопчук, 65), Молько, Трофимюк.

0
Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: пресслужба СК «Полтава»
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх