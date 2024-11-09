Магнолії та нереалістичні ідеали у глушині: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Катерина Бахтурова «В тіні магнолій»
Життя людини — це ілюзія контролю, не ми обираємо життєві обставини, а вони обирають нас, щоб навчити тому, чого нам не вистачає. В це важко повірити антикризовому адміністратору. Він звик все контролювати і тому впевнений, що людина — ключова фігура у власному житті. Однак під тиском обставин сам перетворюється на їх заручника. Одного дня в його життя вривається кохання і перевертає все з ніг на голову. Герой відкривається новому почуттю, але робить помилку. І лише щасливий випадок допомагає йому почати життя спочатку.
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Крістін Генна «Велика глушина»
Пройшовши В’єтнамську війну, Ернт Оллбрайт повертається додому іншим. Ніколи не знаєш, у якому він настрої. Вчергове втративши роботу, він переїжджає з родиною на Аляску, щоб жити вільно на справді дикій місцині.
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Марк Менсон «Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем»
Ми живемо в культурі, зацикленій на занадто оптимістичних очікуваннях. Із самого дитинства нам нав’язують нереалістичні ідеали, яких ми прагнемо досягти попри все: лише найвищі оцінки, надсучасні гаджети, найкрутіша робота, тільки екзотичні подорожі й не менш яскраві світлини в соцмережах. Постійно женучись за успіхом і щастям, ми намагаємося уникати будь-якого негативу. Однак негативний досвід, як переконує Марк Менсон, надзвичайно цінний: він звільняє від міражу щастя. Мистецтво забивати на все дає нам змогу дивитися в обличчя важливим викликам і діяти, не розпорошуючи сил на дрібниці.
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