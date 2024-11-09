Магнолії та нереалістичні ідеали у глушині: що кременчужанам почитати на вихідних

Катерина Бахтурова «В тіні магнолій» Життя людини — це ілюзія контролю, не ми обираємо життєві обставини, а вони обирають нас, щоб навчити тому, чого нам не вистачає. В це важко повірити антикризовому адміністратору. Він звик все контролювати і тому впевнений, що людина — ключова фігура у власному житті. Однак під тиском обставин сам перетворюється на їх заручника. Одного дня в його життя вривається кохання і перевертає все з ніг на голову. Герой відкривається новому почуттю, але робить помилку. І лише щасливий випадок допомагає йому почати життя спочатку.