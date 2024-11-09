У Полтаві пограбували місцеву жительку: поліція затримала підозрюваного

Поліція Полтави оголосила про підозру 31-річному чоловіку у пограбуванні місцевої жительки. Інцидент стався ввечері 30 жовтня на вулиці Великотирнівській. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 9 листопада.
За даними поліції, невідомий чоловік вдарив пляшкою по голові 35-річну жінку, після чого забрав її особисті речі та гроші. Правоохоронці затримали фігуранта, йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.
Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі, розповіли правоохоронці.
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