У Полтаві пограбували місцеву жительку: поліція затримала підозрюваного

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Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб

Поліція Полтави оголосила про підозру 31-річному чоловіку у пограбуванні місцевої жительки. Інцидент стався ввечері 30 жовтня на вулиці Великотирнівській. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 9 листопада.

За даними поліції, невідомий чоловік вдарив пляшкою по голові 35-річну жінку, після чого забрав її особисті речі та гроші. Правоохоронці затримали фігуранта, йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі, розповіли правоохоронці.

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