На фасаді кременчуцької школи відкрили меморіальну дошку загиблому військовому

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На фасаді Кременчуцької гімназії № 7 відкрили меморіальну дошку загиблому випускнику Владиславу Довбишу. Воїн помер цьогоріч 29 вересня. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний» 8 листопада.

Учні та колектив школи вшанувала пам’ять стрільця. У Владислава Довбиша залишились мати, донька та син.

Нагадаємо, у Кременчуцькому військовому ліцеї відкрили меморіальну дошку своєму випускнику, загиблому Герою України Віталію Ковалю.