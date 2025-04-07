Безвиграшну серію в чемпіонаті першої ліги «Кремінь» довів до 10 матчів поспіль

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Вчора «Кремінь» програв «Прикарпаттю» з рахунком 1:2. Матч відбувався за сніжної погоди на стадіоні «Рух». Кременчужани провели два різні тайми — блідий перший і агресивний другий, але втримати нічию не вдалося

6 квітня на івано-франківському стадіоні «Рух» кременчуцька команда програла місцевому «Прикарпаттю» з рахунком 1:2.

«Прикарпаття» — «Кремінь»-2:1 (1:0). 6 квітня. Івано-Франківськ. Стадіон «Рух». Суддя Ігор Садковський (Тернопільська обл). «Прикарпаття»: Кучерук, Француз, Болденков, Швець, Романюк (Радульський, 67), Стаднік, Цибульник (Демків, 46), Соловйов, Беспалько (Цюцюра, 46), Барчук, Трофимюк (Хома,61). Головний тренер Олег Рипан. «Кремінь»: Дмитроченко, Тилоха, Сидоренко, Бондар, Боровський, Жданович, Покась, Савіцький, Молько, Прокопчук (Максименко, 78), Стецюк (Ковальський, 64). Головний тренер Ігор Климовський. Голи: 1:0 — Француз (35, з пен.), 1:1 — Молько (57), 2:1 — Радульський (73).

На 85-й хвилині червону картку отримав Сергій Швець («Прикарпаття»).

Гра, особливо у першому таймі, відбувалася практично за зимових умов. Було не по-весняному холодно, дув сильний, досить пронизливий вітер, а поле міського стадіону «Рух» вкрив легкий шар снігу. Він випав напередодні, але падав практично впродовж всього першого тайму. У грі навіть вирішили застосувати м’яч червоного кольору, для кращої видимості. Сніг припинився на початку першого тайму. І навіть вигулькнуло весіннє сонце. І це був ніби своєрідний сигнал, бо «Кремінь» провів два абсолютно різні тайми — невиразний і навіть блідий перший тайм. А другий, особливо його початок — гості заграли зовсім в інший футбол — активніший. Агресивніший.

Сценарій поєдинку був схожий на попередній матч з тернопільською «Нивою». Суперник «Кременя» відкривав рахунок, потім кременчужани забивали м’яч у відповідь, але втримати навіть нічию біло-синім не вдалося.

На стадіоні в Івано-Франківську «Кремінь» у першій половині матчу грав малоініціативно, абсолютно не агресивно. Прикарпатці володіли ігровою і територіальною перевагою. І хай господарі не створювали гострі, а тим паче стовідсоткові моменти, але напругу біля воріт Вадима Дмитроченко тримали постійно. До речі, воротар «Кременя» був фактично одним з кращих у складі гостьової команди.

Перший удар на 7-й хвилині здійснило «Прикарпаття». Це зробив Мирослав Трофимюк. На 28-й хвилині Мирослав був дуже близьким до того, щоб забити у ворота своєї колишньої команди. Беспалько після проходу Барчука зробив точну прострільну передачу на свого молодого нападника, але Мирослав буквально з кількох метрів пробив поруч із стійкою. До речі, колишній нападник «Кременя» дуже старався у складі своєї нової команди. Забити йому не вдалося, але він був дуже помітним на полі.

Чого не скажеш про кременчуцьких футболістів. Їм, особливо у перші 10 хвилин, було важко навіть перейти на половину поля суперника. Лише не 8-й хвилині «Кремінь» провів щось на зразок атаки, але була вона кволою. М’яч не тримався в ногах футболістів «Кременя», вони дуже легко його втрачали.

Якщо господарі подали близько десяти кутових, то гості свій перший удар від кутового прапорця завдав аж на 54-й хвилині.

Визначальною для першого тайму стала 35-та хвилина. Захисник «Кременя» Дмитро Прокопчук сфолив у своєму карному майданчику на Євгену Беспальку, і головний суддя, який був поряд з епізодом, упевнено показав на «точку». Досвідчений Василь Француз сильним і точним ударом лівою так само впевнено реалізував одинадцятиметровий — 1:0.

На 39-й хвилині стався і другий гол у ворота гостей, але рефері цілком справедливо не зарахував його, адже під час удару Роман Барчук порушив правила проти захисника «Кременя».

Не дивлячись на загальну непривабливу картину дій футболістів з Кременчука у першому таймі буквально на його фініші гості мали реальний шанс відігратися. Найактивніший у їхньому складі Владислав Молько зробив націлену передачу у карний майданчик господарів, де Олексій Жданович у падінні головою завдав небезпечного удару. Все по-футбольному було красиво, однак м’яч пролетів поруч із стійкою.

Відпочинок у перерві та, безперечно, тренерський аналіз та вказівки наставників «Кременя» не просто вплинули на хід гри. Вони її перевернули. Раптом, що було цілком неочікувано «Кремінь» став діяти агресивно, набагато активніше, захопив ініціативу, що й вилилося у гол на 57-й хвилині. А ще — додалася здатність футболіста брати на себе ініціативу, діяти сміливо, нестандартно. Саме це і зробив Владислав Молько. Він рішуче увійшов у карний майданчик суперника у правому куті, вправно обіграв одного із захисників «Прикарпаття», і з гострого кута наважився на удар. Допоміг при цьому рикошет, та й воротар господарів зіграв не найкращим чином — м’яч достатньо повільно перетнув лінію воріт — 1:1. Той випадок, коли дали свій результат сміливі, і навіть дещо ризиковані дії Молька.

Втримували нічийний рахунок гості лише 16 хвилин. Вирішальними знову стали індивідуальні дії футболіста, майстерність. Цього разу прикарпатця Юрія Радульського. Саме він взявся пробивати штрафний удар, призначений у двадцяти метрах від воріт Дмитроченка. Удар був справді у стилі легендарного хорвата Луки Модріча. Юрій ніби рукою кинув шкіряного у кут воріт — 2:1.

Гості мали шанси хоча б зрівняти рахунок і домогтися нічиєї. Небезпечно пробивав по воротах «Прикарпаття» Андрій Савіцький — захисника господарів його заблокували. Це було на 90+3-й хвилині. А буквально за дві хвилини до цього знову класну передачу з флангу зробив Молько, але точності не вистачило удару головою Валентина Максименка.

…Фінальний свисток зафіксував перемогу «Прикарпаття», а в нашій пам’яті відклався ще й обнадійливий другий тайм у виконанні «Кременя».

Наступний матч для наддніпрянської команди буде домашнім. 13 квітня «Кремінь» прийматиме «Минай».