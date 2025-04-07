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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан кличуть до бібліотеки на поетичне рандеву з поетесою Вітою Гориславець (афіша)

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 105

 

На заході гості поринуть у світ поезії та зможуть відчути красу поетичного слова авторки

Кременчужан та гостей міста кличуть у вівторок, 8 квітня, до бібліотеки на поетичне рандеву «Дивлюсь на світ в рожеві окуляри» з місцевою поетесою Вітою Гориславець. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Під час заходу гості зможуть поринути у світ поезії та відчути красу поетичного слова авторки. Поетеса розповість що її надихає та спонукає до творчості, а також поділиться цікавими історіями свого творчого життя та продекламує свої поетичні твори.

Віта Гориславець — членкиня Спілки літераторів «Славутич» та бібліотекарка соціокультурного відділу однієї із філій Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Поетеса є учасницею багатьох всеукраїнських літературно-мистецьких проєктів, переможницею низки міських та всеукраїнських конкурсів, неодноразово брала участь у благодійних концертах. Її вірші надруковано в різних збірках та альманахах і вже припали до душі користувачам бібліотек міста.

Відбудеться захід у вівторок, 8 квітня, о 12.00 у приміщенні бібліотеки-філії №1 за адресою проспект Лесі Українки, 13.

Вхід на захід вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека культура афіша творчий вечір
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