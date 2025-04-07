Спортсмени Кременчука та Горішніх Плавнів отримали нові спортивні розряди

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У березні чотирьом спортсменам із Кременчука та двом із Горішніх Плавнів присвоїли нові розряди. Відповідний наказ Управління молоді та спорту Полтавської облвійськадміністрації опублікований на сайті.

Розряди кандидата у майстри спорту з боксу отримали Тимур Савченко та Руслан Стеценко, вихованці Кременчуцької спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу — за здобуті II та III місця на Чемпіонаті України з боксу.

Ще двом вихованкам цього закладу — Ксенії Ковтун та Ярославі Павленко — присвоїли І (Перший) спортивний розряд.

Також I (Перший) спортивний розряд із дзюдо присвоїли Софії Татарі, а Марті Калинюк — із плавання. Обидві спортсменки — вихованки Горішньоплавнівської дитячо-юнацької спортивної школи № 1.

Нагадаємо, у січні нові спортивні розряди присвоїли п'ятьом кременчуцьким спортсменам.