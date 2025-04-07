У Кременчуці автівка збила чоловіка: за кермом, імовірно, були працівники ТЦК — соцмережі

Соцмережі Кременчука сколихнула звістка, яка сталася цієї суботи, 5 квітня, близько 14.00.
Місцевий мешканець опублікував допис, у якому розповідає про те, що його збила автівка, усередині якої були працівники ТЦК та поліцейський.
Їхав велосипедом в районі кварталу 278 за конюшнею, там поле, скоротити вирішив… Поїхав полем, там у полі стояла біла цивільна машина, (Рено Кенго). Проїжджаючи повз, побачив що там тцк пару чоловік і поліцейський, мені крикнули у вікно зупинись, я проїхав мимо, не зупинився.
Далі чоловік пише, що машина почала їхати за ним.
Потерпілий додає: у нього відразу ж відкрилася рана на нозі, яка почала кровоточити.
У дописі потерпілий також поділився фото рани на нозі після інциденту.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» намагалися розібратися у ситуації та отримати офіційні коментарі від правоохоронців і представників Полтавського ОТЦК та СП щодо події.
Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила, що коментувати цей інцидент — це компетенція ТЦК та СП.
Ми звернулися за офіційним коментарем до речника Полтавського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Романа Істоміна. На момент публікації матеріалу єдина отримана від нього відповідь — «Поки що не маю підтвердження».
Ми також спробували дізнатися у медиків, чи звертався до них потерпілий за допомогою. Очільниця лікарі інтенсивного лікування Оксана Корлякова повідомила, що інформації про подібне звернення чи виклик у неї немає. Наразі ми ще чекаємо коментар від працівників кременчуцької «швидкої».
Водночас Телеграфу із власних джерел стало відомо, що автомобіль такої марки може перебувати у розпорядженні Другого відділу Кременчуцького РТЦК та СП, що територіально знаходиться у Глобиному.
Ми й надалі триматимемо цю ситуацію у полі зору і як тільки з’явиться додаткова інформація — обов’язково повідомимо про це читачів.
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