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У Кременчуці автівка збила чоловіка: за кермом, імовірно, були працівники ТЦК — соцмережі

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 517

 

У потерпілого — розірвана нога та велика втрата крові, а також пошкоджені особисті речі

Соцмережі Кременчука сколихнула звістка, яка сталася цієї суботи, 5 квітня, близько 14.00.

Місцевий мешканець опублікував допис, у якому розповідає про те, що його збила автівка, усередині якої були працівники ТЦК та поліцейський.

Їхав велосипедом в районі кварталу 278 за конюшнею, там поле, скоротити вирішив… Поїхав полем, там у полі стояла біла цивільна машина, (Рено Кенго). Проїжджаючи повз, побачив що там тцк пару чоловік і поліцейський, мені крикнули у вікно зупинись, я проїхав мимо, не зупинився.

Далі чоловік пише, що машина почала їхати за ним.

Я з'їхав з дороги по полю їхать, вони, дивлюся, з'їжджають за мною і бʼють мене бампером в заднє колесо, та походу бампером по нозі, я перелетів капот аж їхній, людей поруч не було.

Потерпілий додає: у нього відразу ж відкрилася рана на нозі, яка почала кровоточити.

Я кинув велік, тікать начав в одному кросовку, вони вийшли, глянули на бампер сіли і поїхали. Питання: вони якщо органи влади, так що їм все дозволено творити??? Це свавілля, у мене розірвана нога від бампера їхнього, велика втрата крові, збиток близько 20 тис. грн, не рахуючи здоров’я. Це велосипед, який не підлягає ремонту, мої речі — навушники, кросівки, розбитий телефон… Що мені робити, хто це тепер буде відшкодовувати?

У дописі потерпілий також поділився фото рани на нозі після інциденту.

 

Офіційні коментарі

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» намагалися розібратися у ситуації та отримати офіційні коментарі від правоохоронців і представників Полтавського ОТЦК та СП щодо події.

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила, що коментувати цей інцидент — це компетенція ТЦК та СП.

Ми звернулися за офіційним коментарем до речника Полтавського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Романа Істоміна. На момент публікації матеріалу єдина отримана від нього відповідь — «Поки що не маю підтвердження».

Ми також спробували дізнатися у медиків, чи звертався до них потерпілий за допомогою. Очільниця лікарі інтенсивного лікування Оксана Корлякова повідомила, що інформації про подібне звернення чи виклик у неї немає. Наразі ми ще чекаємо коментар від працівників кременчуцької «швидкої».

Водночас Телеграфу із власних джерел стало відомо, що автомобіль такої марки може перебувати у розпорядженні Другого відділу Кременчуцького РТЦК та СП, що територіально знаходиться у Глобиному.

Ми й надалі триматимемо цю ситуацію у полі зору і як тільки з’явиться додаткова інформація — обов’язково повідомимо про це читачів.

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Автор: Телеграф Джерело фото: zlatopil.com, ілюстративне
Теги: збили людину ТЦК
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