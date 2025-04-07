У Кременчуці судили чоловіка, який вдарив знайому в обличчя табуреткою

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 79

У Кременчуці судили чоловіка, який вдарив знайому в обличчя табуреткою. Про це йдеться у вироку Автозаводського районного суду від 2 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що 18 березня близько 21.00 обвинувачений знаходився у себе вдома разом зі своєю знайомою. Між ним раптово виникла сварка, у ході якої чоловік схопив табуретку і вдарив нею жінку в обличчя, а далі почав тримати жінку за шию.

В результаті побиття жінка отримала синці на лівій частині обличчя та на шиї. Експертиза кваліфікувала такі побої як легкі травми.

Обвинувачений повністю зізнався у скоєному, тож суд вважав це як пом'якшення покарання.

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у скоєнні умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, торік у Кременчуцькому районі зареєстрували понад 1000 випадків домашнього насильства.