СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 209

Служба безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб розхитати суспільно-політичну ситуацію у західних областях України. За результатами спецоперації затримано російську агентурну пару, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спочатку росіяни планували підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце підриву екстрених служб мав спрацювати другий вибуховий пристрій. У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість людей, а й ліквідувати своїх агентів як «зайвих свідків».

За даними слідства, для виконання цього завдання рашисти завербували двох наркозалежних із Полтавщини — 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, які на Телеграм-каналах шукали гроші на чергову «дозу».

За вказівкою свого куратора зі спецслужби пара прибула до Тернополя для підготовки теракту. Там вони отримали інструкцію, як діяти далі, забрали з камер схову магазину два саморобних вибухових пристрою, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву, та орендували квартиру для їх зберігання.

За повідомлення Тернопільської обласної прокуратури, вони мали встановити вибухові пристрої з віддаленим керуванням під припаркований автомобіль біля ТЦК, та у дворі поблизу адмінбудівлі. За планом росіян спочатку мала спрацювати вибуховий пристрій, підкладений під автівку, а після прибуття на місце події екстрених служб — другий.

СБУ викрила агентів ще на початковому етапі їх підривної діяльності. Після документування злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника». Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ. закликають в СБУ.

Нагадаємо, учора ми писали, як учень з Тернопільщини «спалив» ФСБшника — школяра намагалися завербувати російські агенти.

У березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.