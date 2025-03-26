У Раді пропонують скасувати для водіїв довідку про медогляд, а дані про їх придатність хочуть брати з електронного реєстру

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 209 Коментарів: 1

Обмін даними між Електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ) та Реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» планується зробити автоматичним

Медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом форми № 083/о в Україні пропонують скасувати, а замість неї запровадити електронний медичний висновок для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Відповідний законопроєкт № 13131 24 березня зареєстрував голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький разом з 23 народними депутатами. У ньому пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, зокрема законів «Про дорожній рух» та «Про автомобільний транспорт», щодо вдосконалення медичного обстеження водіїв.

На думку авторів законопроєкту це «дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форми № 083/о) та, разом з вже існуючими Реєстрами центральної бази даних ЕСОЗ, забезпечить простежуваність та повноту медичної інформації про пацієнта в електронній медичній картці».

А також «актуалізувати застарілі норми щодо навчання водіїв домедичної допомоги потерпілим внаслідок травм, отриманих під час ДТП» та «уточнити права і обов’язки водія транспортного засобу щодо проходження медичного обстеження».

Як зазначено в пояснювальній записці, метою цього законопроєкту є «впровадженням нового процесу медичного обстеження кандидатів у водії та водіїв, а також інтеграції електронного медичного висновку щодо допуску до керування транспортним засобом для водіїв відповідно до їх належності до груп».

Передбачається розподілити водіїв та кандидатів у водії, які мають проходити медичне обстеження та медогляд, на 2 групи.

До І групи пропонується віднести осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 і ВЕ для власних потреб, а також кандидатів у трактористи-машиністи та трактористів-машиністів.

До ІІ групи — осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е для власних потреб, а також водіїв, які належать до персоналу автомобільного перевізника та самозайнятих автомобільних перевізників.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про створення електронного держреєстру військовослужбовців





Варто нагадати, що 18 грудня минулого року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 12066 щодо удосконалення порядку ведення військового обліку, який, зокрема, передбачає, що обмін даними між Реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та Електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) буде відбуватися автоматично. Проте президент України його не підписав і 24 січня 2025 року повернув до Верховної Ради зі своїми зауваженнями та пропозиціями. Наразі цей законопроєкт знаходиться на розгляді парламентського комітету.