Кременчужанина судитимуть за виправдовування російської агресії

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 0

Служба безпеки України викрила двох мешканців Полтавщини, які публічно виправдовували збройну агресію РФ та поширювали антиукраїнську пропаганду у заборонених соцмережах. Обвинувальні акти щодо них передано до суду. Про це повідомила пресслужба СБУ та прокуратури області.

Що відомо про фігурантів справи

Мешканець Кременчука — співробітник державного підприємства критичної інфраструктури у газонафтовій сфері. У своїх публікаціях він:

Заперечував існування України, називаючи її територію «орендованою руською землею».

Закликав до зміни меж державного кордону України .

. Виправдовував російську агресію та звеличував окупантів.

Мешканець Горішніх Плавнів після початку повномасштабного вторгнення:

Заперечував збройну агресію РФ, представляючи війну як «громадянський конфлікт» .

. Називав українських військових «нацистами» та безпідставно звинувачував їх у злочинах .

. Заперечував окупацію Криму та інших українських територій.

Яке покарання загрожує фігурантам

Чоловікам інкримінують порушення таких статей Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

— посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. ч. 2, 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників.

Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі УСБУ в Полтавській області, завершено. Обвинувальні акти передано до суду, який визначить міру покарання для пропагандистів.