Кременчужанина судитимуть за виправдовування російської агресії

Служба безпеки України викрила двох мешканців Полтавщини, які публічно виправдовували збройну агресію РФ та поширювали антиукраїнську пропаганду у заборонених соцмережах. Обвинувальні акти щодо них передано до суду. Про це повідомила пресслужба СБУ та прокуратури області.
Мешканець Кременчука — співробітник державного підприємства критичної інфраструктури у газонафтовій сфері. У своїх публікаціях він:
Мешканець Горішніх Плавнів після початку повномасштабного вторгнення:
Чоловікам інкримінують порушення таких статей Кримінального кодексу України:
Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі УСБУ в Полтавській області, завершено. Обвинувальні акти передано до суду, який визначить міру покарання для пропагандистів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.