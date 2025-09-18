ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Війна

Кременчуківка у месенджерах виправдовувала російсько-українську війну: що вирішив суд

Сьогодні, 13:03

 

Упродовж 2024 року жінка щонайменше тричі поширювала в одному із місцевих чатів дописи, де виправдовувала тимчасову окупацію українських територій та розв'язану росіянами війну в України

У Кременчуці судили місцеву жительку, яка в одному з месенджерів виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Про це йдеться у вироку Автозаводського районного суду від 15 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена працює контролеркою на Крюківському вагонобудівному заводі.

Відомо, що жінка була учасницею групи «НАШ ЧАТ Кременчуг» у месенджері «Telegram». Там вона упродовж 2024 року щонайменше тричі поширювала дописи, де виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Судова лінгвістична експертиза визнала ці дописи публічними і такими, що виправдовують тимчасову окупацію окремих територій України, а розв’язану Росією проти України війну представляла як внутрішній громадянський конфлікт.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачена уклала із прокурором угоду, за якою повністю визнала свою вину у скоєному.

Вирок жінці винесли за с. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Обвинуваченій призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення, проте змінили вирок на 2 роки випробувального строку.

Нагадаємо, раніше за виправдовування аргесії проти України судили уродженця Кременчука, який має російське громадянство.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: dzvin.media
Теги: суд вирок суду виправдовування війни рф проти україни
Коментарі: 1

5 322
zzzzzz:
Сьогодні, 13:14

Погано, що змінили термін. Най би посидила у в'язниці поміркувала якшо є чим.



А краще б голу- босу за порєбрік, най там живе


4 0

