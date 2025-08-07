Громадянина РФ родом з Кременчука судитимуть за виправдовування агресії проти України

Підсудним є уродженець Кременчука, який проживає у Тростянці та працює сторожем у закладі профосвіти

14 серпня Тростянецький районний суд Сумської області розпочне розгляд справи проти громадянина Російської Федерації, обвинуваченого у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Про це повідомили на Facebook-сторінці суду та зазначено в ухвалі від 4 серпня.

Справу слухатимуть у відкритому засіданні. Підсудним є уродженець Кременчука, який проживає у Тростянці та працює сторожем у закладі профосвіти. Його обвинувачують за ч.2 ст. 436-2 КК України — виготовлення й поширення матеріалів, які виправдовують чи заперечують збройну агресію РФ, або глорифікують її учасників.

За версією слідства, чоловік поширював у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» дописи, що містили проросійські наративи, зокрема — виправдовування агресії та заперечення тимчасової окупації частини України.

Нагадаємо, наприкінці липня на Полтавщині за поширення російської пропаганди судили викладача одного із професійно-технічних ліцеїв.