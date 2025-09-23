ГО "Захист держави"
Голос громадян — сила держави
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Україна, Світ

«Київстар» знову підвищує тарифи: що зміниться для абонентів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 897 Коментарів: 1

 Оновлені умови пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та інфляцією

Мобільний оператор «Київстар» повідомив про оновлення умов деяких тарифів із осені 2025 року.

У компанії пояснюють: витрати на підтримку мережі зросли через подорожчання електроенергії на 60% у пікові години, підвищення вартості пального для роботи генераторів та виїздів інженерів, а також через інфляцію та зміни валютного курсу.

Зміни у тарифах:

  • з 24 вересня тариф LOVE UA Світло 2023 для абонентів передплати коштуватиме 300 грн на 4 тижні, а з «Суперсилою Економія» — 225 грн;
  • з 1 жовтня тариф LOVE UA Контракт для контрактних абонентів становитиме 250 грн/місяць.

Оператор наголошує, що тарифи не змінювалися понад рік.

Разом із цим абонентам пропонують:

  • спеціальні пропозиції при переході на контракт;
  • можливість протягом трьох місяців подвоювати частину послуг без доплат;
  • у тарифі LOVE UA Контракт — підключення пакету 25 ГБ та 250 хвилин;
  • щомісячне оновлення «Суперсил» (Київстар ТБ, роумінг, додаткові ГБ тощо).

Абонентів, яких стосуються зміни, проінформують через SMS щонайменше за 7 днів до оновлення тарифу.

Нагадаємо, що у Кременчуці чоловік погрожував підірвати консультантку «Київстара» гранатою через підвищення тарифів мобільного зв’язку.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Київстар тарифи мобільний зв'язок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 328
zzzzzz:
Сьогодні, 12:32

А у прошлому році підняли хіба не з тих причин? Крахобори


0 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх