«Київстар» знову підвищує тарифи: що зміниться для абонентів

Мобільний оператор «Київстар» повідомив про оновлення умов деяких тарифів із осені 2025 року.

У компанії пояснюють: витрати на підтримку мережі зросли через подорожчання електроенергії на 60% у пікові години, підвищення вартості пального для роботи генераторів та виїздів інженерів, а також через інфляцію та зміни валютного курсу.

Зміни у тарифах:

з 24 вересня тариф LOVE UA Світло 2023 для абонентів передплати коштуватиме 300 грн на 4 тижні , а з «Суперсилою Економія» — 225 грн ;

тариф для абонентів передплати коштуватиме , а з «Суперсилою Економія» — ; з 1 жовтня тариф LOVE UA Контракт для контрактних абонентів становитиме 250 грн/місяць.

Оператор наголошує, що тарифи не змінювалися понад рік.

Разом із цим абонентам пропонують:

спеціальні пропозиції при переході на контракт;

можливість протягом трьох місяців подвоювати частину послуг без доплат;

у тарифі LOVE UA Контракт — підключення пакету 25 ГБ та 250 хвилин;

щомісячне оновлення «Суперсил» (Київстар ТБ, роумінг, додаткові ГБ тощо).

Абонентів, яких стосуються зміни, проінформують через SMS щонайменше за 7 днів до оновлення тарифу.

