«Київстар» знову підвищує тарифи: що зміниться для абонентів

Мобільний оператор «Київстар» повідомив про оновлення умов деяких тарифів із осені 2025 року.
У компанії пояснюють: витрати на підтримку мережі зросли через подорожчання електроенергії на 60% у пікові години, підвищення вартості пального для роботи генераторів та виїздів інженерів, а також через інфляцію та зміни валютного курсу.
Зміни у тарифах:
Оператор наголошує, що тарифи не змінювалися понад рік.
Разом із цим абонентам пропонують:
Абонентів, яких стосуються зміни, проінформують через SMS щонайменше за 7 днів до оновлення тарифу.
