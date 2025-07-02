У Кременчуці чоловік погрожував підірвати консультантку гранатою через підвищення тарифів мобільного зв’язку

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 233 Коментарів: 2

За цим фактом було відкрито провадження за ч. 1 ст. 129 КК України — погроза вбивством

30 червня Автозаводський районний суд закрив кримінальне провадження проти місцевого жителя, який погрожував підірвати консультантку в магазині «Київстар». Таке рішення суд виніс через відмову потерпілої від обвинувачення. Про це стало відомо з ухвали суду.

Інцидент стався 1 квітня близько 10.12 у магазині на проспекті Лесі Українки. Між чоловіком і продавчинею виник конфлікт через підвищення тарифів мобільного зв’язку. Під час сварки обвинувачений погрожував підірвати гранату, використовуючи нецензурну лексику. Він також заявив, що брав участь у бойових діях в зоні проведення ООС (АТО), що, «з урахуванням запровадженого в державі режиму воєнного стану, сприймалося потерпілою як реальна можливість наявності у нього бойової гранати та здатності реалізувати цю погрозу», йдеться в ухвалі. Водночас в рішенні зазначено про те, що обвинувачений не є учасником бойових дій.

За цим фактом було відкрито провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством.

Під час підготовчого судового засідання потерпіла подала заяву про відмову від обвинувачення, а прокурор та обвинувачений не заперечували. Суд закрив провадження без визначення вини обвинуваченого.

Нагадаємо, у Кременчуці судили військового за незаконне поводження зі зброєю: той привіз із фронту гранати, а носив їх із собою його син