«Мова Тіла»: як це — створювати гурт під час війни, і що з культурним простором для молоді у Кременчуці. Подкаст

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 189

«Кватирка» — подкаст про культурний ритм українців. Тут говоримо про людей, які щодня формують мистецьке середовище та стиль життя. Лайфстайл, культура, ініціативи, історії й трохи про буденні теми — усе це чути з нашої «Кватирки»

Героями першого епізоду подкасту став молодий гурт «Мова Тіла» — представники нової музичної хвилі в Україні. Дебют гурту відбувся у Кременчуці восени 23-го у місцевому арт-хабі «Митецький», де Богдан (гітарист) та Денис (ударник) робили джем-сейшн. На один з таких потрапили Віталіна (співачка), Давід (гітарист) та Матвій (басист), на якому вирішили зіграти пісню Віталіни «Вставай». Це була їх перша зіграна композиція разом.

Артисти експериментують з музикою і не обмежують себе конкретними жанрами.

Тут говоримо про старт «Мови Тіла» під час війни, виклики, з якими стикаються молоді музиканти, про проблеми культурного життя і розвиток музичного простору у Кременчуці серед молоді.

Хто учасники гурту

Віталіна, співачка, сонгврайтер. Родом з Кременчука. Дівчина займається музикою з дитинства.

Матвій, басист. Родом з міста Суми, з 2019 року проживає у Кременчуці. З їх першого спільного джем-сейшену Матвій нерозлучний не тільки з басом, а й з «Мовою Тіла».

Давід, гітарист, сонгврайтер. Родом з Кременчука. До того як познайомитись з гуртом, вчився в медичному коледжі, нині здобуває освіту у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Денис, ударник. Родом з Кременчука.

Богдан, соло-гітарист. Родом з Кременчука. Навчитись грати на гітарі хотів з раннього дитинства. У 7 років дідусь подарував хлопцю перший інструмент. Втім Богдан почав грати аж з 14 років, коли Денис (ударник) запропонував піти разом з ним в музичну школу.

Роз’яснення

Арт-хаб «Митецький». Простір для митців відкрили у кременчуцькій будівлі Національної спілки художників України у 2023 році. Творча локація була проявом андеграундного мистецтва у Кременчуці.

За словами мисткині і керівниці артпростору Марії Матахарі, «Митецький» вміщав у собі декілька видів мистецтва — візуальне, літературне та музичне. Станом на липень 2025-го «Митецький» не функціонує як простір, але його активісти продовжують свою діяльність, організовуючи і підтримуючи різні культурні події в громаді.

Джем-сейшн — це неформальна музична зустріч, де музиканти імпровізують разом без попередніх домовленостей або репетицій. Це може бути частина музичної події, репетиції або просто спонтанне музичне спілкування.

Фестиваль «Спалах». Шоукейс кременчуцької нової музики. Як раніше писав культурний простір erzgammastudio, фестиваль став формуванням нової музичної хвилі у Кременчуцькій громаді. «Мова тіла» брала участь у цій події під своєю першою назвою «Синдром Самозванця».

Фестиваль «Мозаїка». Фестиваль кременчуцької культури. Відкритий простір синергії, який став «об’єднаним світилом міського андерграунду», писало кременчуцьке культурне об’єднання О’Комовá. Подія, яка з розмаїття елементів формувало динамічний орнамент — картину міського життя нового покоління.

Про джаз. Під час розмови Матвій згадував кременчуцьку джазову співачку. Мова йде про Наталію Лещенко, засновницю джаз-бенду Apple Jam, вокалістку. Наталія Лещенко виступала на цьогорічному фестивалі Alt Studio Live, яке організували до Дня міста, 24 травня. У події брав участь і Матвій.

Фестиваль Extreme-zone. Фестиваль молодіжної культури, який проходив у Кременчуці з 2007 року.

«Шмальгаузен». «Шмальгаузен» 一 театрально-музичний ансамбль, що створювався у стінах університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, пише Суспільне.Культура.

«Шмальгаузен» почали виступати у 2020 році й набирали популярність серед студентських кіл. Після 24 лютого вони випустили останній альбом російською і почали спочатку. «Шмальгаузен» повернувся на сцену з новою програмою «ТвійВіль», а з лютого 2023 року солісти гурту Влад Михальчук та Михайло Матюхін грають музичну виставу «Августо і Густав» за творами Роберта Вальзера у Будинку кіно. Зараз пісні хлопців набирають десятки тисяч прослуховувань, а квитки на їхні перформанси розлітаються за лічені дні. Їхні виступи 一 це театр, кабаре, перформанс, шансоньє.

Нагадаємо, наприкінці березня в одному з закладів Кременчука відбувся благодійний акустичний концерт від новоствореної кременчуцької групи «Мова тіла».