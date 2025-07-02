«Це дискримінація наших дітей»: на четвертому році війни у Кременчуці так і не розпочали будівництво укриття для школи №3

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 3

Сьогодні, 2 липня, на засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів перед розглядом проектів рішення виконкому обговорили питання будівництва укриття у школі № 3 на Третьому Занасипі.

Батьки учнів цього навчального закладу обурені бездіяльністю міської влади та вважають, що це «дискримінація» їхніх дітей, адже майже у всіх школах укриття вже побудовані, а в деяких створені навіть другі укриття.

На засіданні комісії в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко пояснила, що через складність будівництва, що пов’язана з високим рівнем ґрунтових вод, для створення укриття в гімназії № 3 потрібно розробити 5 проєктів. Окрім проєкту самого будівництва, це, зокрема, проєкт гідроізоляції. Це визначили ще у 2023 році, проте за минулі два роки виготовили тільки один проєкт, який, як з’ясувалося, не влаштовує майбутнього забудовника й тому сума на його реалізацію досі не визначена.

Жодний кременчуцький підрядник не був готовий взятися за реалізацію цього проєкту через складноі будівництва, й тому міська влада наразі веде переговори з полтавським підрядником, який наполягає на коректировці проєкту. Про це на засіданні комісії розповів заступник міського голови Дмитро Кравченко.

— Ми вже готові виконати усі їх забаганки і профінансувати розробку нового проєкту з урахуванням їхніх побажань. Щоб тільки знайти забудовника, адже ніхто з тих, хто будував укриття в інших закладах освіти Кременчука не готовий реалізувати цей проєкт, — пояснив віцемер.

Голова комісії Олександр Плескун обурився тим, що департамент освіти за два роки домігся розроблення лише одного проєкту з 5-ти потрібних, який у підсумку виявився ще й неробочим.

На засіданні комісії слово надали представниці батьків учнів цього навчального закладу, матері учня 1-го класу Олександрі Кулік.

— Війна триває четвертий рік. Ми підняли питання будівництва укриття ще два роки тому. Але за цей час нічого так і не було зроблено. Це безвідповідальне ставлення посадових осіб, які мають бути покарані. Я вважаю це дискримінацією наших дітей, адже майже у всіх школах укриття побудовані, а в деяких навіть створені другі укриття, — заявила мати першокласника.

Їй відповів Дмитро Кравченко, який назвав ще декілька навчальних закладів у яких досі не збудовані укриття, хоча за останні два роки у Кременчуці створені 48 укриттів у навчальних закладах. Він зауважив, що у таких школах використовують укриття, що знаходяться поруч.

— Проблема у підряднику, якого ми не можемо знайти через високі ґрунтові води. Кременчуцькі підрядники до такої роботи не готові. Ми не змогли їх умовити. Попередньо погодився підрядник з Полтави, який вже три тижні вивчає умови, — додав Дмитро Кравченко.

Йому заперечили тим, що інші школи можуть використовувати укриття комунальних підприємств та інших закладів, що знаходяться поруч, а на Третьому Занасипі такої можливості просто немає.

У ході обговорення Олександр Плескун запропонував, як варіант тимчасового розв’язання проблеми, для дітей початкових класів школи № 3 використовувати укриття дитсадка № 77, а старших дітей возити шкільним автобусом до найближчої школи, де є обладнане укриття. Він пообіцяв повторно розглянути це питання через тиждень на наступному засіданні депутатської комісії, щоб домогтися якогось результату.

— Від імені усіх батьків учнів школи № 3 прошу вас вирішити це питання. Адже до 1 вересня залишилось дуже мало часу, — закликала міську владу мати першокласника.