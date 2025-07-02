«Це дискримінація наших дітей»: на четвертому році війни у Кременчуці так і не розпочали будівництво укриття для школи №3

Сьогодні, 2 липня, на засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів перед розглядом проектів рішення виконкому обговорили питання будівництва укриття у школі № 3 на Третьому Занасипі.
Батьки учнів цього навчального закладу обурені бездіяльністю міської влади та вважають, що це «дискримінація» їхніх дітей, адже майже у всіх школах укриття вже побудовані, а в деяких створені навіть другі укриття.
На засіданні комісії в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко пояснила, що через складність будівництва, що пов’язана з високим рівнем ґрунтових вод, для створення укриття в гімназії № 3 потрібно розробити 5 проєктів. Окрім проєкту самого будівництва, це, зокрема, проєкт гідроізоляції. Це визначили ще у 2023 році, проте за минулі два роки виготовили тільки один проєкт, який, як з’ясувалося, не влаштовує майбутнього забудовника й тому сума на його реалізацію досі не визначена.
Жодний кременчуцький підрядник не був готовий взятися за реалізацію цього проєкту через складноі будівництва, й тому міська влада наразі веде переговори з полтавським підрядником, який наполягає на коректировці проєкту. Про це на засіданні комісії розповів заступник міського голови Дмитро Кравченко.
Голова комісії Олександр Плескун обурився тим, що департамент освіти за два роки домігся розроблення лише одного проєкту з 5-ти потрібних, який у підсумку виявився ще й неробочим.
На засіданні комісії слово надали представниці батьків учнів цього навчального закладу, матері учня 1-го класу Олександрі Кулік.
Їй відповів Дмитро Кравченко, який назвав ще декілька навчальних закладів у яких досі не збудовані укриття, хоча за останні два роки у Кременчуці створені 48 укриттів у навчальних закладах. Він зауважив, що у таких школах використовують укриття, що знаходяться поруч.
Йому заперечили тим, що інші школи можуть використовувати укриття комунальних підприємств та інших закладів, що знаходяться поруч, а на Третьому Занасипі такої можливості просто немає.
У ході обговорення Олександр Плескун запропонував, як варіант тимчасового розв’язання проблеми, для дітей початкових класів школи № 3 використовувати укриття дитсадка № 77, а старших дітей возити шкільним автобусом до найближчої школи, де є обладнане укриття. Він пообіцяв повторно розглянути це питання через тиждень на наступному засіданні депутатської комісії, щоб домогтися якогось результату.
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