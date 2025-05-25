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«Коли ти бачиш, що діти співають про війну — як це може не тронуть». У Кременчуці провели фестиваль Alt Studio Live

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 209

У Кременчуці діє простір, де навчають музики і дітей, і дорослих

24 травня до Дня міста у Кременчуці провели музичний фестиваль Alt Studio Live. Він відбувся просто неба біля краєзнавчого музею, але згодом через негоду артисти грали і співали всередині закладу. 

Фестиваль організувала Ярослава Кухар. Ярослава разом з родиною переїхала до Кременчука восени 2022 року з Донецької області, міста Краматорськ.

 

У Кременчуці жінка створила музичну студію Alt Studio, де навчають музики і дітей, і дорослих.

Жителька Кременчука Вікторія про фестиваль почула від своїх знайомих. 

 

— Я дуже вражена, сльози на очах. Тому що в такий час — це наше майбутнє, і вони співають потужно. Кременчук — це моя (домівка — ред.). Тут вирісла з маленьких, 65 років кожен куток (знаю — ред.). Коли ти бачиш, що діти співають про війну, ну як це може не тронуть, — розповідає Вікторія. 

Жінка додає, що їй хотілось би бачити більше людей на таких заходах у місті. 

Один з учасників фестивалю Матвій — бас-гітарист. Каже, що Ярослава запросила його пограти незадовго до початку фесту, репетицій було небагато. 

У краєзнавчому музеї грали джаз. Поряд з Ярославою Кухар Наталія Лещенко — джазова вокалістка, засновниця джаз-бенду Apple Jam у Кременчуці

— Вийшло цікаво, можливо, буде не ідеально, як завжди так трапляється. Але, я думаю, буде цікаво, всім сподобається і всі отримають позитивні емоції, — розповідає хлопець перед початком виступу. 

13-річна співачка Злата каже, що навчається в Alt Studio десь пів року, хоча і раніше займалась вокалом. Для неї це буде перший виступ перед публікою, до цього дівчина співала «просто вулиці». 

 

— Переживаю трішки, але, думаю, коли вийду на сцену, буду співати дуже гарно, бо треба звикати до цього, — розповідає Злата.

Нагадаємо, Кременчук вперше відзначає День міста в останні вихідні травня — цьогоріч вони припали на 24 та 25 травня.

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Автор: Телеграф
Теги: День міста фестиваль
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