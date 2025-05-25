24 травня до Дня міста у Кременчуці провели музичний фестиваль Alt Studio Live. Він відбувся просто неба біля краєзнавчого музею, але згодом через негоду артисти грали і співали всередині закладу.
Фестиваль організувала Ярослава Кухар. Ярослава разом з родиною переїхала до Кременчука восени 2022 року з Донецької області, міста Краматорськ.
У Кременчуці жінка створила музичну студію Alt Studio, де навчають музики і дітей, і дорослих.
Жителька Кременчука Вікторія про фестиваль почула від своїх знайомих.
Жінка додає, що їй хотілось би бачити більше людей на таких заходах у місті.
Один з учасників фестивалю Матвій — бас-гітарист. Каже, що Ярослава запросила його пограти незадовго до початку фесту, репетицій було небагато.
У краєзнавчому музеї грали джаз. Поряд з Ярославою Кухар Наталія Лещенко — джазова вокалістка, засновниця джаз-бенду Apple Jam у Кременчуці
13-річна співачка Злата каже, що навчається в Alt Studio десь пів року, хоча і раніше займалась вокалом. Для неї це буде перший виступ перед публікою, до цього дівчина співала «просто вулиці».
Нагадаємо, Кременчук вперше відзначає День міста в останні вихідні травня — цьогоріч вони припали на 24 та 25 травня.
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