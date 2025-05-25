У аварії на Полтавщині загинула людина: один з учасників ДТП був п’яним — поліція

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 419

За даними слідчих, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння

Ввечері 24 травня у Миргороді автомобіль Peugeot зіткнувся з мотоциклом VOGE. Внаслідок аварії загинув 23-річний пасажир мотоцикла. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Також тілесні ушкодження отримав водій мотоцикла, якого госпіталізовано до лікарняного закладу. За даними слідчих, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нині триває досудове розслідування кримінального провадження відкритого за частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Нагадаємо, 23 травня на трасі Кременчук–Полтава, поблизу села Підгорівка, сталася дорожньо-транспортна пригода.