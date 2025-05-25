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Як змусити цвісти петунії ціле літо — поради експертки

Сьогодні, 11:49 Переглядів: 147

Експертка із садівництва Тоня Лесик розповіла, як доглядати за найпопулярнішими квітами для літнього озеленення – петуніями, щоб вони цвіли довго і красиво

Перше, що потрібно зробити, купивши петунію, це пересадити в окремий горщик. Якщо не пересадити квітку, вона може зачахнути вже до середини літа. Тому треба взяти горщик у два-три рази більший, ніж той, у якому вона продавалася. Наповнити горщик дренажним шаром, це може бути керамзит або бита кераміка.

Суміш для посадження можна купити готову, краще вибирати ту, що для квітучих рослин, але можна зробити самостійно. 

Для цього потрібно взяти одну частину живильного ґрунту, одну частину піску та додати компост. Все ретельно перемішати та наповнити горщик. 

Не варто садити багато петуній в один горщик на 20 квадратних сантиметрів достатньо однієї петунії, вона розростеться і буде пишною, якщо ж ви посадите багато квітів в один горщик, вони заважатимуть одна одній зростати.

Петунія любить світло, можна ставити її в сонячне місце. Тінь вона не любить. Поливати рослину слід вранці та ввечері, краще теплою водою. Стежте за вологістю у горщику, петунія не любить надмірної вологи, але легко переносить невелику посуху.

Обов’язково підгодовуйте рослину. Краще робити це через один полив, зменшуючи стандартну дозу удвічі.

Петунію потрібно обрізати, видаляючи відцвілі квіти. В середині літа петунія починає цвісти менше, в цей час потрібно зробити радикальніше обрізання, вкоротивши пагони удвічі.

Петунія дуже схильна до грибкових захворювань. Якщо ви помітили борошнисту росу або сіру гнилизну на своїй петунії, обробіть її фунгіцидами або інсектицидами.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: квіти квіти на підвіконні
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