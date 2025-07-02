Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 3 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Чередницький, 4
пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17
туп. Новокагамлицький, 2, 4
вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8
вул. Новокагамлицька, 3–26
вул. Переяславська, 28/10
вул. Чередницька, 30–103
пров. 1-й Ливарний, 3–9
пров. Івана Кожедуба, 13–32
пров. Ливарний, 3–26
пров. Літописний, 1–14
пров. Мирний, 3–28
пров. Миколи Савченка, 6
пров. Насосний, 3–22
пров. Петра Ракітіна, 2–24
пров. Тополевий, 3–20
пров. Художній, 14–29А
пров. Яблуневий, 2–14
пр. Михайла Старицького, 3–15
туп. Ливарний, 1–9
вул. Виноградна, 15–20
вул. Володимира Івасюка, 1–56А
вул. Івана Франка, 13–40
вул. Івана Приходька, 30–37
вул. Ковальська, 30/24–37
вул. Ливарна, 1А–10
вул. Лінійна, 1–4
вул. Максима Березовського, 1–43
вул. Михайла Драгоманова, 1–103/4; 33/5
вул. Насосна, 2/25–27
вул. Павла Чубинського, 21–33
вул. Республіканська, 11/13
вул. Художня, 1/8–57
вул. Чумацький Шлях, 1–11
наб. Лейтенанта Дніпрова, 4–43
пров. Костянтина Ушинського, 1–12
пров. Крюківський, 1А–27
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 1-й Деповський, 3–15
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Вербовий, 2
пров. Вишневий, 1/83–13/20
пров. Героїв Охтирки, 3–14
пров. Гетьмана Сомка, 7/2; 27/44–51
пров. Градизький, 4, 6; 10/7–30
пров. Данила Нечая, 21–48/38
пров. Західний, 5–8/9; 11–14
пров. Зв’язковий, 28–55/15
пров. Катерини Зарицької, 4–26/44
пров. Князя Аскольда, 1А–19А
пров. Князя Олега, 1/6, 8–48/15; 15–38
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Квітневий, 1–10
пров. Парковий, 1–15А; 8А–25
пров. Резервний, 13–23
пров. Рівненський, 15, 17, 21, 23, 25
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32–57
пров. Центральний, 3/1–14
пров. Олексія Бутовського, 4–51; 55–67
пр. Вишневий, 3–6
пр. Володимира Константиновича, 7–39
пр. Громадянський, 3–19
пр. Зв’язковий, 3–8
пр. Івана Калиновича, 21–60
просп. Полтавський, 29/2
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 1-й Малокохнівський, 1–9
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. 4-й Малокохнівський, 5–10
туп. Марка Жмайла, 3–8
туп. Спокійний, 1–14
вул. А-ра Сергеєва, 16–49/40
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24; 53–150
вул. Ботанічна, 1–34
вул. Братів Тютюнників, 4–27
вул. Весняна, 3–19/5
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Володимира Винниченка, 3–20А
вул. Володимира Короленка, 3–13
вул. Гійома Боплана, 4–15/9; 38–78А; 74А; 77–92
вул. Деповська, 1–57
вул. Євгена Коновальця, 14/6–24/11
вул. Залізнична, 79–91
вул. Затонна, 24
вул. Кагамлицька, 74
вул. Каховська, 2А; 26/72–43/2
вул. Київська, 64–80
вул. Козацька, 15/22, 17/9
вул. Кооперативна, 1–28/75; 19–50/4; 43/1–84; 77–117
вул. Кривушанська, 1/6–26
вул. Лугова, 6–37
вул. Миколи Кучми, 1–46
вул. Миколи Пирогова, 1/13–8; 40/5–44/4
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
вул. Небесної Сотні, 51; 60; 64/2
вул. Нескорених, 15–54
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
вул. Павла Скоропадського, 11–26
вул. Плеханова, 4; 14/2
вул. Прирічна, 19–28
вул. Проліскова, 1–11
вул. Профспілкова, 1–10
вул. Редутна, 27–37/14
вул. Ромаданівська, 1–9
вул. Романа Шухевича, 5
вул. Садова, 4–16
вул. Сержанта Мельничука, 164/9–205
вул. Шевченка, 102–140
вул. Юрія Кондратюка, 1–30А; 2–26; 13А–74/23
вул. Юрія Липи, 3/3–16; 41–68/39; 43, 45, 47
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
туп. Урожайний, 2
вул. Євгена Патона, 25
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80
вул. Ярова, 1–7
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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