У Кременчуці відкрили виставку пам’яті поліціянта Романа Зеленського

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 79

До Дня Національної поліції у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку «Хоробре серце охоронця громадського порядку». Експозиція присвячена пам’яті старшого лейтенанта поліції Романа Зеленського, який загинув 22 серпня 2024 року під час оборони України. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

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Виставка розповідає про службу поліцейських спецпідрозділів на фронті та вшановує відвагу кременчуцьких правоохоронців. Серед експонатів — особисті речі, документи, нагороди та фотографії Романа Зеленського.

Ознайомитися з виставкою можна з середи по неділю з 9.00 до 16.30 у Кременчуцькому краєзнавчому музеї на вулиці Ігоря Сердюка, 2.

Нагадаємо, Роман Зеленський був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України золотий «Хрест хоробрих». А також заохочувальною відзнакою МВС — вогнепальною зброєю. У загиблого поліціянта залишилися двоє неповнолітніх дітей, батьки, сестра та його наречена.