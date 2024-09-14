У Кременчуці просять підтримати петицію про присвоєння звання Героя України Роману Зеленському

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 0

У Кременчуці близькі загиблого на війні Романа Зеленського просять підтримати петицію про присвоєння звання Героя України посмертно. Роман родом з Кременчука. Чоловік був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції Києва, старшим лейтенантом поліції і брав участь в обороні України у складі зведеного загону патрульної поліції України «Хижак».

Воїн загинув у Сумській області.

— Під час зачистки населеного пункту від російських окупантів, як справжній командир, заходив у будинок першим, бо вів за собою групу. У стрілецькому бою отримав кульове поранення у голову. Всі вороги тоді були знищені. 22 серпня серце Романа Зеленського зупинилося в лікарні, — йдеться у петиції.

Роман Зеленський був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України золотий «Хрест хоробрих». А також заохочувальною відзнакою МВС — вогнепальною зброєю.

«Завжди всюди був першим»: Кременчук попрощався зі старшим лейтенантом поліції Романом Зеленським, який загинув на війні

У загиблого поліціянта залишилися двоє неповнолітніх дітей, батьки, сестра та його наречена.