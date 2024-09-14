У Кременчуці просять підтримати петицію про присвоєння звання Героя України Роману Зеленському

Роман Зеленський був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України золотий «Хрест хоробрих»
У Кременчуці близькі загиблого на війні Романа Зеленського просять підтримати петицію про присвоєння звання Героя України посмертно. Роман родом з Кременчука. Чоловік був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції Києва, старшим лейтенантом поліції і брав участь в обороні України у складі зведеного загону патрульної поліції України «Хижак».
Воїн загинув у Сумській області.
Роман Зеленський був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України золотий «Хрест хоробрих». А також заохочувальною відзнакою МВС — вогнепальною зброєю.
«Завжди всюди був першим»: Кременчук попрощався зі старшим лейтенантом поліції Романом Зеленським, який загинув на війні
У загиблого поліціянта залишилися двоє неповнолітніх дітей, батьки, сестра та його наречена.
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