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У Кременчуці освятили хачкар і фундамент вірменської церкви

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 607 Коментарів: 1

На заході також був присутній представник посольства Вірменії в Україні

14 вересня у Кременчуці відкрили і освятили хачкар, кам’яну стелу зі зображенням хреста, на території майбутньої вірменської церкви, а також фундамент споруди. Про це повідомили на facebook-сторінці спілки вірмен України. 

На заході також був присутній перший секретар посольства Вірменії в Україні Айк Торосян, йдеться у повідомленні спілки.

— Чин освячення провів голова церкви Маркос Оганісян, його супроводжували Тер Амазасп, настоятель церкви Дніпра, та Тер Арташес, настоятель Київської церкви, — написала спілка.

 

Додамо, що церкву планували побудувати неподалік ТЦ «Амстор». На території також планувалось облаштувати зону відпочинку з фонтаном та стоянкою.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: вірменська церква
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Коментарі: 1

1 058
Andron777:
Сьогодні, 09:59

Головне шо фіолетовий барон там сфоткався...


2 0

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