У Кременчуці освятили хачкар і фундамент вірменської церкви

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 607 Коментарів: 1

На заході також був присутній представник посольства Вірменії в Україні

14 вересня у Кременчуці відкрили і освятили хачкар, кам’яну стелу зі зображенням хреста, на території майбутньої вірменської церкви, а також фундамент споруди. Про це повідомили на facebook-сторінці спілки вірмен України.

На заході також був присутній перший секретар посольства Вірменії в Україні Айк Торосян, йдеться у повідомленні спілки.

— Чин освячення провів голова церкви Маркос Оганісян, його супроводжували Тер Амазасп, настоятель церкви Дніпра, та Тер Арташес, настоятель Київської церкви, — написала спілка.

Додамо, що церкву планували побудувати неподалік ТЦ «Амстор». На території також планувалось облаштувати зону відпочинку з фонтаном та стоянкою.