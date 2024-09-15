У Кременчуці освятили хачкар і фундамент вірменської церкви

14 вересня у Кременчуці відкрили і освятили хачкар, кам’яну стелу зі зображенням хреста, на території майбутньої вірменської церкви, а також фундамент споруди. Про це повідомили на facebook-сторінці спілки вірмен України.
На заході також був присутній перший секретар посольства Вірменії в Україні Айк Торосян, йдеться у повідомленні спілки.
Додамо, що церкву планували побудувати неподалік ТЦ «Амстор». На території також планувалось облаштувати зону відпочинку з фонтаном та стоянкою.
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