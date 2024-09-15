На Полтавщині працювала ППО — Повітряні сили

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Загалом протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях, вказали у Повітряних силах.

У ніч на 15 вересня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Загалом в Україні військові збили 10 ударних безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Вказано, що російська армія вдарила по Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області, а також 14 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ — рф., Чауда — Крим).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях, вказали у Повітряних силах.

Нагадаємо, протиповітряна оборона працювала у Полтавській області у ніч на 14 вересня.