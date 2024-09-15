У Полтавській області очікується сильний вітер — гідрометцентр

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Протягом доби 15 вересня на Полтавщині синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.



